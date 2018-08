Aïd Al Adha: Message de félicitations à SM le Roi du directeur général de l’ISESCO

mardi, 21 août, 2018 à 20:40

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du directeur général de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), Abdulaziz Othman Altwaijri, à l’occasion de l’Aïd Al Adha béni.

Dans ce message, le directeur général de l’ISESCO exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs à SM le Roi, implorant le Très-Haut de préserver le Souverain, de L’assister et de réaliser, sous Sa sage conduite, davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain et de gloire et de grandeur pour le Royaume.

M. Altwaijri prie aussi Dieu de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.