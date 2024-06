Aïd Al Adha: Message de félicitations du président de la République du Kirghizistan à SM le Roi

jeudi, 20 juin, 2024 à 23:19

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Kirghizistan, M. Sadyr Japarov, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

A cette occasion, le Président kirghiz exprime ses sincères félicitations à SM le Roi et au peuple marocain.

Dans ce message, M. Japarov exprime ses vœux de bonne santé et de bien-être au Souverain et de paix et de prospérité au peuple marocain.