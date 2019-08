Aïd Al Adha: Message de félicitations à SM le Roi du président du Bangladesh

dimanche, 11 août, 2019 à 20:17

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la part du président de la République populaire du Bangladesh, M. Mohammad Abdul Hamid, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Abdul Hamid adresse ses chaleureux et sincères vœux à SM le Roi, souhaitant au Souverain santé et bonheur et au peuple frère du Royaume du Maroc, joie, paix et prospérité.

“Je suis convaincu que cette occasion sacrée renforcera la solidarité et la fraternité au sein de la oumma islamique et lui apportera joie et bonheur”, écrit le président bangladais dans son message.