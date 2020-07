Aid Al Adha: Message de félicitations à SM le Roi du président palestinien

vendredi, 31 juillet, 2020 à 8:30

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’Etat de Palestine, président du Comité exécutif de l’Organisation de Libération de Palestine, Mahmoud Abbas, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le Président Abbas exprime au nom de l’État et du peuple palestiniens et en son nom personnel, au Souverain, au gouvernement et au peuple marocain frère, ses chaleureuses et cordiales félicitations, implorant le Tout Puissant d’accorder santé et prospérité à SM le Roi et bien-être et quiétude au Royaume, au peuple marocain et à l’ensemble des peuples de la Oumma.

M.Abbas saisit cette occasion pour saluer les positions du Souverain soutenant le peuple palestinien et sa lutte légitime pour la liberté, l’indépendance et la souveraineté sur la terre palestinienne et sur sa capitale Al Qods Acharif.