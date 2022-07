Aid Al-Adha: Message de félicitations à SM le Roi du Serviteur des Lieux Saints

dimanche, 10 juillet, 2022 à 23:32

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Adha.

Dans ce message, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur, priant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour SM le Roi et le peuple marocain dans le progrès et la prospérité, et pour la Oumma islamique dans la gloire et la dignité.