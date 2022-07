Aïd Al Adha: Message de félicitations à SM le Roi de l’Émir du Koweït

samedi, 9 juillet, 2022 à 21:36

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour les deux pays frères et les Oummas arabe et islamique dans les bienfaits et la bénédiction.

L’Émir de l’État du Koweït implore également le Très-Haut de perpétuer les bienfaits de santé et de quiétude sur SM le Roi et de réaliser les aspirations du Royaume du Maroc et de son peuple frère à la gloire, à la grandeur et à la prospérité, sous la sage conduite de SM le Roi.