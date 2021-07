Aïd Al Adha: le président libanais félicite SM le Roi

mardi, 20 juillet, 2021 à 22:04

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Liban, M. Michel Aoun, à l’occasion de Aïd Al Adha.

Dans ce message, le président Aoun exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères voeux de bien-être pour le Souverain et l’illustre famille Royale, de progrès et de quiétude pour le Maroc et de paix et de développement pour le peuple marocain.

M. Aoun saisit aussi cette occasion pour exprimer sa “fierté des liens fraternels qui nous unissent et ma détermination à poursuivre la consolidation de ces liens pour servir les intérêts de nos deux pays et les aspirations légitimes de nos deux peuples”.