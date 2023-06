Aïd Al Adha: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président égyptien

jeudi, 29 juin, 2023 à 10:10

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu un message de félicitations du Président de la République Arabe d’Égypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le Président Al-Sissi exprime, au nom du gouvernement et du peuple de la République Arabe d’Égypte, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux fraternels à SM le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain et le peuple marocain frère dans le progrès et la prospérité, et pour la Oumma arabe et islamique dans la gloire et la grandeur.

Le Président égyptien prie également le Tout-Puissant de bénir les efforts communs, pour consolider davantage les liens de fraternité et de coopération entre les membres de la Oumma, conformément aux attentes et aspirations des peuples arabes et islamiques.