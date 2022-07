Aïd Al-Adha: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président tadjik

dimanche, 10 juillet, 2022 à 11:08

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Tadjikistan, M. Imam Ali Rahman, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Dans ce message, le Président tadjik exprime au Souverain ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès dans l’accomplissement de Ses nobles missions, et de paix, de stabilité et de prospérité au peuple marocain frère.

A cette occasion, M. Rahman se dit également convaincu que grâce aux efforts conjoints, “nous pouvons accomplir de nouvelles réalisations afin de hisser davantage les relations exceptionnelles entre la République du Tadjikistan et le Royaume du Maroc dans l’intérêt de nos deux peuples”.