Aïd Al Adha: SM le Roi reçoit un message de félicitations du secrétaire général de l’OCI

mardi, 20 juillet, 2021 à 22:48

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Al-Othaimeen exprime, en son nom et en celui du Secrétariat général de l’OCI et les instances relevant de cette organisation, ses vœux les plus sincères à SM le Roi.

A cette occasion, le secrétaire général de l’OCI implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion en réalisant les aspirations du Souverain à davantage de progrès et de prospérité pour le Royaume du Maroc et en accordant à la Oumma islamique grandeur et gloire.