Aïd Al Adha: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Vice-président de l’État des Émirats Arabes Unis et Vice-président du Conseil des ministres

mercredi, 28 juin, 2023 à 22:45

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu un message de félicitations de SA Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, Vice-président de l’État des Émirats Arabes Unis, Vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Cour présidentielle, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, SA Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane exprime à SM Roi ses sincères vœux et ses meilleures félicitations, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion bénie pour le Souverain dans la santé et le bonheur, et pour les peuples de la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits et la bénédiction.