Aïd Al-Fitr: le Directeur général de l’ISESCO félicite SM le Roi

jeudi, 14 juin, 2018 à 21:38

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Directeur général de l’Organisation islamique de l’éducation, des sciences et de la culture (ISESCO), Abdulaziz Ben Othman Al-Twaijri, à l’occasion de Aïd Al-Fitr.

Dans son message, M. Al-Twaijri exprime ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Très-Haut de préserver le Souverain, de L’assister, de guider Ses pas, de réaliser davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain sous Sa sage conduite et de garder le Souverain en tant que soutien à l’action islamique commune et appui à la sécurité et la paix dans le monde.