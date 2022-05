Aïd Al Fitr: Message de félicitations à SM le Roi du président du Bangladesh

lundi, 2 mai, 2022 à 11:26

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République populaire du Bangladesh, M. Mohammad Abdul Hamid, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, M. Abdul Hamid adresse ses chaleureux et sincères vœux à SM le Roi, souhaitant au Souverain santé et bonheur et au peuple frère du Royaume du Maroc, joie, progrès et prospérité.

“Je prie pour que cette occasion permette de consolider les liens de fraternité entre les peuples musulmans du monde entier”, écrit M. Abdul Hamid dans son message.