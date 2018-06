Aïd Al Fitr: Message de félicitations à SM le Roi du président de la République d’Azerbaïdjan

jeudi, 14 juin, 2018 à 22:29

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, M. Aliyev exprime, en son nom et en celui du peuple azerbaïdjanais, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs à SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, qui rappelle les valeurs morales, les bonnes intentions et les œuvres de bienfaisance.

Par la même occasion, le Président d’Azerbaïdjan fait part de ses vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi, de sûreté et de prospérité au peuple marocain frère.