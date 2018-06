Aïd Al Fitr: Message de félicitations à SM le Roi du Prince héritier d’Abou Dhabi

jeudi, 14 juin, 2018 à 21:52

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Prince Héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, S.A Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, S.A Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux à SM le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur et dans la gloire et la grandeur pour la Oumma arabe et islamique.