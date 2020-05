Aïd Al Fitr: le président du Tadjikistan félicite SM le Roi

mercredi, 27 mai, 2020 à 0:13

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Tadjikistan, M. Emomalii Rahmon, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Président tadjik exprime au Souverain ses vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de succès dans l’accomplissement de Ses responsabilités, et de sécurité, de stabilité, de progrès, de prospérité et de bien-être pour le peuple marocain frère.

“Cette fête, qui reflète les sentiments de miséricorde et de pardon du mois béni du Ramadan, est l’un des rituels sacrés de la Oumma islamique qui incarne les plus hautes valeurs humaines de patience, de tolérance, de charité, d’entraide, de miséricorde, de compassion, de solidarité, d’amitié et d’affection humaine”, indique le message.

Le président Rahmon se dit, en outre, convaincu que partant de ces valeurs humaines, et “grâce à nos actions et à nos efforts conjoints, constructifs et résolus, nous parviendrons à surmonter la pandémie à laquelle l’humanité est confrontée, et à enrichir davantage les relations fructueuses entre nos deux pays à divers niveaux d’une manière qui réponde aux intérêts de nos peuples.”