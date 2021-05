Aïd Al Fitr: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président des Philippines

jeudi, 13 mai, 2021 à 9:26

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président des Philippines, M. Rodrigo Roa Duterte, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Président philippin exprime ses vœux les plus sincères au Souverain et à tous les musulmans du Maroc.

“Nous nous joignons à nos frères et sœurs musulmans du monde entier dans un esprit d’amitié et de solidarité à l’occasion de la fin du mois sacré du ramadan”, souligne M. Duterte.

“Puisse cette occasion sacrée être un moment de célébration, de réflexion et de grâce, et qu’elle continue de nous inspirer à toujours faire ce qui est juste et à nous entraider, surtout dans les moments difficiles”, conclut le message.