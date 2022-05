Aïd Al Fitr: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République d’Ouzbékistan

dimanche, 1 mai, 2022 à 23:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d’Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Président Ouzbek exprime au Souverain ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux à l’occasion de l’Aïd Al Fitr, une fête bénie pour rendre grâce à Dieu.

M. Mirziyoyev fait part également de sa volonté de voir se développer les relations entre l’Ouzbékistan et le Maroc, en droite ligne des efforts déployés par SM le Roi en faveur de l’élargissement de la coopération entre les deux pays.

Le Président de la République d’Ouzbékistan implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé, la quiétude et le succès dans l’accomplissement de Ses nobles missions et pour le peuple marocain ami dans la paix, la sécurité, la prospérité et la grandeur.