Aïd Al Fitr: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la république d’Ouzbékistan

jeudi, 13 mai, 2021 à 9:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la république d’Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Président Ouzbek exprime au Souverain et au peuple marocain ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux, faisant part de son intime conviction que les relations de coopération d’utilité réciproque entre la république d’Ouzbékistan et le Royaume du Maroc connaîtront davantage de développement.

M. Mirziyoyev implore également le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la bonne santé, le bonheur et le succès dans l’accomplissement de Ses nobles missions et pour le peuple marocain dans la paix, la sécurité, les bienfaits et la prospérité.