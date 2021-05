Aïd Al Fitr: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la république du Bénin

jeudi, 13 mai, 2021 à 9:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le président béninois exprime, au non du peuple et du gouvernement du Bénin, ses sincères et chaleureuses félicitations au Souverain, implorant “le Miséricordieux d’exaucer nos prières et fasse retomber sur le monde entier ses bienveillantes grâces pour l’avènement d’un monde de paix, de justice sociale et de bonheur de nos populations respectives”.