Communiqué conjoint de la visite officielle de travail et d’amitié au Maroc du président nigérian

lundi, 11 juin, 2018 à 13:20

Rabat – Le Royaume du Maroc et la République Fédéral du Nigeria ont rendu public lundi un communiqué conjoint à l’issue de la visite officielle de travail et d’amitié effectuée les 10 et 11 juin dans le Royaume par le président nigérian, Son Excellence Muhammad Buhari, dont voici le texte intégral:

“Sur l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Excellence Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigeria, a effectué une visite officielle de travail et d’amitié – la première visite d’un Chef d’Etat Nigérian – au Royaume du Maroc, le 10 et 11 juin 2018.

Cette visite renforce les relations bilatérales positives entre le Maroc et le Nigeria depuis la visite royale à Abuja en décembre 2016. En tant que dirigeants de deux pays africains importants, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Buhari ont affirmé leur volonté de créer un modèle de coopération Sud-Sud.

Dans cet esprit, ils se sont félicités des progrès significatifs réalisés dans divers domaines de coopération, tels que l’agriculture, les engrais, les infrastructures énergétiques et l’exploitation minière.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Buhari ont noté avec satisfaction les étapes franchies et ont souligné leur engagement à poursuivre la mise en œuvre du gazoduc régional, qui devrait relier les ressources gazières du Nigeria et de certains pays d’Afrique de l’Ouest au Maroc et à l’Europe, favorisant ainsi l’intégration et le développement des pays de la région de l’Afrique de l’Ouest.

Les deux Chefs d’Etat ont également noté les progrès importants réalisés dans d’autres domaines de la coopération bilatérale, comme en témoigne l’accord conclu entre l’OCP du Maroc et l’Association des producteurs et fournisseurs d’engrais du Nigeria pour investir dans la production d’engrais; et le protocole d’accord entre l’OCP et la Nigeria Sovereign Investment Authority sur la création d’une plate-forme chimique de base, en particulier pour développer une importante usine de production d’ammoniac.

Sur la base de leur coopération exemplaire, les deux chefs d’État ont convenu de développer un partenariat dans le domaine de l’agriculture, notamment par la signature d’un accord de coopération en matière de formation professionnelle et de supervision technique.

Sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Muhammadu BUHARI ont confirmé leur volonté de se concerter et de coordonner les positions des deux pays dans les organisations régionales et internationales, y compris l’Union africaine.

Son Excellence le Président Buhari a félicité Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’élection du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. Il a également félicité Sa Majesté le Roi pour l’accomplissement de son mandat de leader africain sur les questions de migration, qui a abouti à la présentation de l’Agenda africain pour les migrations et à la création de l’Observatoire africain des migrations. Il a en outre rendu hommage à l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement durable en Afrique.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a félicité Son Excellence le Président Buhari pour son leadership dans l’initiative régionale contre le terrorisme dans la région du Lac Tchad et a salué ses efforts en tant que Leader de l’Union Africaine pour la lutte contre la corruption.

Dans l’esprit du mois sacré du Ramadan, les deux Chefs d’État ont souligné leur attachement à la modération, à la tolérance et à la coexistence pacifique, tels qu’ils sont enseignés par l’Islam. Ils ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de l’extrémisme violent, du terrorisme et de la persistance des menaces à la sécurité en Afrique. Ils ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération en matière de déradicalisation en Afrique et au-delà.

À la fin de la visite officielle de travail et d’amitié, Son Excellence le Président Buhari, au nom de sa délégation, a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Gouvernement et du peuple frère du Maroc”.