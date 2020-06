Communiqué du Cabinet Royal

vendredi, 19 juin, 2020 à 19:17

Le Syndicat Marocain des Professionnels des Arts Dramatiques (SMPAD) a salué le programme exceptionnel de soutien aux acteurs culturels des mondes de l’art et du livre, récemment annoncé par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, en tant que “mesure qui atténuerait les impacts et les retombées de la pandémie de la Covid-19 sur les professionnels des arts vivants et le théâtre en particulier”.