Communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie

lundi, 21 octobre, 2024 à 12:25

Rabat – Voici un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie :

“Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française, et son épouse, Madame Brigitte Macron, effectueront une visite d’Etat au Royaume du Maroc, du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2024.

Cette visite reflète la profondeur des relations bilatérales, fondées sur un partenariat enraciné et solide, à la faveur de la volonté commune des deux Chefs d’Etat de raffermir les liens multidimensionnels unissant les deux pays”.