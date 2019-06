Communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie

vendredi, 14 juin, 2019 à 9:59

Rabat – Voici un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie:

“Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que les festivités du 20ème Anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux Ancêtres, se dérouleront selon les coutumes et les traditions habituelles, et ce à l’instar des années précédentes.

Ainsi, les différentes institutions, instances et personnalités nationales sont appelées à commémorer cette heureuse occasion de manière normale, sans célébrations supplémentaires ou spéciales “.