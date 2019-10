Message de condoléances de SM le Roi à l’Empereur du Japon suite au passage du typhon Hagibis

mercredi, 23 octobre, 2019 à 15:18

Rabat-Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à l’Empereur du Japon Naruhito, suite au passage du typhon Hagibis qui a fait de nombreuses victimes dans le pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à l’Empereur du Japon et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple japonais ami, Ses sincères condoléances et Ses profonds sentiments de compassion en cette douloureuse épreuve, implorant le Très-Haut de leur accorder consolation et réconfort.