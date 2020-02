Décès de Hosni Moubarak : Message de condoléances de SM le Roi au président de la République d’Égypte

mercredi, 26 février, 2020 à 17:56

Raba – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président Abdel Fattah Al Sissi suite au décès de l’ancien Président de la République d’Égypte, Mohamed Hosni Moubarak.

Dans ce message, SM le Roi dit avoir appris avec beaucoup de tristesse la disparition de l’ancien Président Feu Mohamed Hosni Moubarak, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en son vaste Paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au président égyptien, et à travers lui, aux membres de la famille du défunt, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, rappelant le dévouement du regretté au service des intérêts suprêmes de sa patrie, et les liens solides d’amitié et de grande estime qu’il entretenait avec le Royaume du Maroc, ainsi que son engagement et sa détermination à défendre les causes arabes et islamiques.