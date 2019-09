Décès de M. Jacques Chirac : Message de condoléances de SM le Roi à Mme Bernadette Chirac

jeudi, 26 septembre, 2019 à 17:20

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à Mme Bernadette Chirac, suite au décès de l’ancien président de la République française, M. Jacques Chirac.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande tristesse la disparition du président Jacques Chirac.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi adresse à Mme Bernadette Chirac, ainsi qu’à Claude et aux autres membres de sa famille, en Son nom personnel et en celui de la Famille Royale, Ses condoléances les plus sincères et l’expression de Sa profonde compassion.

“Le Président Chirac fut un être chaleureux et modeste, attaché de longue date au Maroc. Ses séjours passés au Royaume et l’admiration qu’il lui vouait sont le témoignage d’une vieille et solide amitié”, souligne le Souverain.

“Me reviennent à la mémoire le souvenir de Nos rencontres et, particulièrement, la bienveillance qu’il témoignait indéfectiblement. Il a sans cesse œuvré à approfondir les excellentes relations qui unissent nos deux pays”, ajoute le message.

SM le Roi note que “la France a perdu un éminent homme d’État qui aura marqué l’Histoire par son action déterminante et ses positions courageuses en faveur de la paix. Il a su construire une relation particulière de proximité avec tous les Français”.

“Vous savez l’estime et le respect très profonds que J’avais pour lui. Je n’en mesure que davantage la cruauté de l’épreuve que traverse votre famille”, affirme SM le Roi.