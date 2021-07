Fête du Trône: message de félicitations du président béninois à SM le Roi

vendredi, 30 juillet, 2021 à 15:43

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l’occasion de la célébration du 22-ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi au trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président du Bénin exprime, au nom du peuple et du gouvernement béninois et en son nom personnel, ses vives et chaleureuses félicitations au Souverain, formant le vœu que le Tout Puissant accorde à Sa Majesté paix, santé, bonheur, longévité et la force nécessaire pour poursuivre la noble mission à la tête du Royaume du Maroc.

Le président béninois saisit également cette occasion pour se réjouir de l’excellente qualité des relations de coopération qui existent entre les deux pays et assurer de sa constante disponibilité à œuvrer avec SM le Roi pour le renforcement continu de cette coopération.