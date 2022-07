Fête du Trône : Message de félicitations à Sa Majesté le Roi du Président camerounais

samedi, 30 juillet, 2022 à 13:42

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Biya exprime ses vives et chaleureuses félicitations à SM le Roi et ses souhaits de santé et de bonheur pour le Souverain, la Famille Royale et le peuple marocain.

Le Président camerounais saisit cette “solennelle circonstance” pour réitérer sa disponibilité à œuvrer avec SM le Roi à la promotion continue des excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays.