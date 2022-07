Fête du Trône : Message de félicitations à Sa Majesté le Roi du Président serbe

samedi, 30 juillet, 2022 à 13:47

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Serbie, M. Aleksandar Vučić, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Vučić exprime, au nom du peuple de la République de Serbie et en son nom propre, ses vœux sincères de santé et de bonheur pour Sa Majesté le Roi et de prospérité pour le Maroc et le peuple marocain.

“Je crois sincèrement que, sur les fondements de l’amitié traditionnelle et du respect mutuel, nous continuerons de développer la coopération protéiforme entre la République de Serbie et le Royaume du Maroc, servant le bienfait de nos peuples respectifs”, écrit le Président serbe.