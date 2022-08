Fête du trône : Message de félicitations à Sa Majesté le Roi du Secrétaire général de l’OCI

mardi, 2 août, 2022 à 20:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Houssein Ibrahim Taha à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Ibrahim Taha exprime à Sa Majesté le Roi ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de bien-être et pour le peuple marocain dans le progrès et la prospérité.

L’auteur du message note avec ”une immense fierté” la solidité des relations entre le Royaume du Maroc et l’OCI, relevant le rôle agissant du Maroc en faveur de la promotion de l’action arabe commune comme cela est énoncé dans les grands objectifs pour lesquels l’Organisation a vu le jour.

Il fait également part de la détermination de l’OCI à agir de manière à ce que le Royaume du Maroc trouve dans cette Organisation et les efforts qu’elle déploie les résultats espérés en faveur des intérêts nationaux de tous et aussi pour la promotion des valeurs liant ses membres.

”Nous comptons tous sur la vision de Votre Majesté et le grand intérêt que Vous accordez à la consolidation de la solidarité entre les pays de la Oumma Islamique et à l’ouverture de nouveaux horizons pour l’action islamique commune”, souligne M. Ibrahim Taha.