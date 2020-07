Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du DG de la FAO

jeudi, 30 juillet, 2020 à 14:11

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Qu Dongyu, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Dongyu adresse au Souverain les vœux de l’Organisation et ses souhaits personnels les plus sincères de bonheur et de prospérité pour le peuple marocain.