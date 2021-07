Fête du Trône : message de félicitations à SM le Roi du Directeur général de l’ICESCO

samedi, 31 juillet, 2021 à 9:15

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Bin Mohammed Al Malik, à l’occasion du 22è anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, M. Bin Mohammed Al Malik exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Tout-Puissant d’accorder santé et réussite au Souverain et de préserver SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR le Prince Moulay Rachid.

Le Directeur général de l’ICESCO prie le Très-Haut d’accorder au peuple marocain davantage de progrès et de prospérité, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi.