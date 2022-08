Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du Grand-Duc de Luxembourg

vendredi, 5 août, 2022 à 19:15

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Grand-Duc Henri de Luxembourg, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le Grand-Duc Henri adresse à SM le Roi ses plus vives félicitations à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône et forme ses vœux chaleureux pour le bonheur personnel du Souverain et pour la prospérité et l’avenir heureux du peuple marocain.