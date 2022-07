Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du président brésilien

samedi, 30 juillet, 2022 à 0:16

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République fédérative du Brésil, Jair Bolsonaro, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président brésilien exprime à SM le Roi ses sincères et chaleureuses félicitations à l’occasion de la Fête du Trône, ainsi que ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité au Souverain, à la Famille Royale et au peuple du Royaume du Maroc.

M. Bolsonaro a également réitéré son engagement à “continuer à oeuvrer pour l’approfondissement de l’amitié et du partenariat entre nos peuples et nos pays”.