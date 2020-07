Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du président bulgare

jeudi, 30 juillet, 2020 à 12:37

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Bulgarie, M. Rumen Radev, à l’occasion du 21e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Radev exprime, au nom du peuple bulgare et en son nom propre, ses félicitations les plus sincères au Souverain et ses vœux de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.

Le président bulgare saisit cette occasion solennelle pour assurer à SM le Roi Mohammed VI la volonté de son pays de continuer à œuvrer pour le développement et l’approfondissement de la coopération bulgare-marocaine et pour son extension à de nouveaux domaines d’interaction.

“Je crois sincèrement que les fondements solides d’amitié et de coopération mutuellement bénéfique qui lient la Bulgarie et le Maroc se verront développer et approfondir davantage dans l’intérêt de nos deux pays et peuples”, ajoute M. Radev.