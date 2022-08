Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi du Président chypriote

jeudi, 4 août, 2022 à 15:43

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Chypre, M. Nicos Anastasiades, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Anastasiades exprime, en son nom et en celui du gouvernement et du peuple chypriotes, ses chaleureuses félicitations, ses vœux de santé et de bonheur à SM le Roi, ainsi que ses vœux de progrès et de bien-être au peuple marocain.

“De surcroît, veuillez rester assuré, Votre Majesté, que la République de Chypre est fermement engagée au raffermissement des liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays dans divers domaines”, écrit le président chypriote.