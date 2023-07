Fête du Trône: message de félicitations à SM le Roi du président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan

samedi, 29 juillet, 2023 à 20:34

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, le général Abdel-Fattah Al-Burhan Abdelrahman, à l’occasion du 24ème anniversaire d’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le général Abdel-Fattah Al-Burhan exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux au Souverain, implorant le Très-Haut de renouveler cette heureuse occasion dans la santé et le bonheur pour SM le Roi et pour le peuple marocain frère dans davantage de progrès et de prospérité, sous la conduite éclairée du Souverain.

Le président du Conseil souverain de transition soudanais a saisi cette occasion pour saluer les liens de fraternité solides unissant les deux pays, réaffirmant à SM le Roi sa détermination de propulser ces relations fraternelles vers des horizons plus vastes, au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères.