Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du président gabonais

mercredi, 29 juillet, 2020 à 23:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la république gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion du 21è anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, M. Bongo adresse, en son nom propre, en celui du peuple et du gouvernement gabonais, ses vives et chaleureuses félicitations à SM le Roi.

Le président gabonais saisit cette “importante et solennelle circonstance” pour formuler au Souverain et à l’illustre Famille Royale ses vœux ardents de santé, de bonheur et de longévité, ainsi que ceux de progrès continu pour le peuple marocain frère.

“La Fête du Trône se déroule cette année, dans un contexte fort singulier, car marqué par la propagation à travers le monde de la pandémie de la Covid-19”, a indiqué M. Bongo, saluant à nouveau, “la remarquable stratégie de riposte déployée par le Royaume du Maroc, sous la Très Haute Impulsion du Souverain, afin de lutter contre cette pandémie qui menace chaque jour le bien-être et la santé de nos populations”.

Le président gabonais réitère sa satisfaction concernant le fructueux partenariat, qui à travers des réalisations multisectorielles et des initiatives propices au bien-être de “nos peuples respectifs”, ne cesse de contribuer au renforcement des liens privilégiés de fraternité, d’amitié et de coopération entre les deux pays.