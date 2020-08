Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du président irlandais

jeudi, 6 août, 2020 à 18:15

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’Irlande M. Michael D. Higgins, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président irlandais exprime, en son non propre et au nom du peuple irlandais, ses sincères félicitations et ses chaleureuses salutations au Souverain, ainsi que ses vœux de paix, de bien-être et de bonheur au peuple marocain.

M. Higgins exprime, à cette occasion, la solidarité de l’Irlande pour permettre à “nos sociétés” de se remettre des défis sérieux de la santé publique “auxquels nous avons tous fait face”, en créant une économie mondiale qui va assurer les nécessités de vie à tous les citoyens qui partagent “notre planète vulnérable” et en honorant “nos engagements communs” dans la réponse au changement climatique et pour atteindre les objectifs de développement durable.