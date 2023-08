Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du Président de l’Union des Comores

vendredi, 4 août, 2023 à 10:50

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Assoumani exprime, au nom du peuple et du gouvernement comoriens et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux au Souverain et à l’illustre Famille Royale, implorant le Tout-Puissant d’accorder au Souverain santé, bien-être, et longue vie, de préserver la stabilité et la quiétude du Royaume, et de réaliser les aspirations du peuple marocain frère à davantage de progrès et de prospérité.

“Le peuple comorien, qui partage votre joie en cette glorieuse occasion, prie le Tout-Puissant de vous prémunir ainsi que le peuple marocain de tout malheur, et de guider et bénir nos efforts communs pour consolider davantage les liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays dans l’intérêt de nos deux peuples frères”, écrit le Président comorien.