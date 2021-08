Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du président de l’Union des Comores

vendredi, 6 août, 2021 à 20:59

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du Président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Assoumani exprime, au nom du peuple et du gouvernement comoriens et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur au Souverain, à l’illustre Famille Royale et à l’ensemble du peuple frère du Royaume du Maroc.

A cette occasion, le président comorien se réjouit du dynamisme hautement apprécié de la coopération bilatérale, réitérant son engagement personnel et celui de son gouvernement à poursuivre les efforts engagés par les deux pays au service des intérêts des deux peuples frères.

De même, M. Assoumani a renouvelé, dans ce message, sa disponibilité a continuer à œuvrer de concert avec le Souverain à la consolidation des liens de coopération et d’amitié qui unissent les deux pays.