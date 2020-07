Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du président de la République du Soudan du Sud

jeudi, 30 juillet, 2020 à 14:33

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, à l’occasion du 21e anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Mayardit adresse, en son nom propre et au nom du gouvernement et peuple soudanais, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs au Souverain et à travers Lui, au peuple marocain.

“Je suis convaincu que les relations cordiales d’amitié et de coopération entre la République du Soudan du Sud et le Royaume du Maroc se développeront et se renforceront davantage dans les intérêts communs de nos deux Nations”, souligne le message.

Le président Salva Kiir Mayardit saisit également cette occasion pour exprimer ses vœux les meilleurs de bonne santé à SM et de plein succès dans l’accomplissement de Ses Nobles Missions.