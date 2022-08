Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République du Tchad

jeudi, 4 août, 2022 à 17:49

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, Chef de l’Etat du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Déby Itno exprime en son nom, au nom du gouvernement et du peuple tchadien, ses très vives et chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi, formant ses vœux de bonne santé au Souverain et à la famille Royale.

Le président tchadien saisit également cette opportunité pour se réjouir et saluer à leur juste valeur les excellentes relations de coopération, d’amitié et de fraternité qu’entretiennent les deux Etats depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône, tout en exprimant sa volonté d’œuvrer davantage au raffermissement et au renforcement des relations entre les deux pays, au bénéfice mutuel des deux peuples frères .