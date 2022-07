Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République Kirghize

samedi, 30 juillet, 2022 à 0:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République Kirghize, Sadyr Japarov, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le Président Sadyr Japarov exprime, en son nom et en celui du peuple de la République Kirghize, ses chaleureuses félicitations et ses sincères voeux de santé et de réussite à SM le Roi, et de davantage de progrès au peuple du Maroc frère.

M. Sadyr Japarov se dit, à cette occasion, convaincu que la coopération entre le Kirghizistan et le Maroc, fondée sur le principe de la solidarité mutuelle entre les deux pays frères, se développera davantage dans différents domaines, faisant part de la disposition de son pays à renforcer les liens qui unissent les deux peuples et à développer la coopération mutuelle.