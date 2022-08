Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi du président de la République de l’Équateur

vendredi, 5 août, 2022 à 19:39

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de l’Équateur, M. Guillermo Lasso Mendoza, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.Dans ce message, M. Lasso Mendoza exprime, en son nom propre et au nom du gouvernement et du peuple équatoriens, ses félicitations les plus cordiales à Sa Majesté le Roi, ainsi que ses vœux de bien-être au peuple marocain.

Il saisit également cette heureuse occasion pour faire part de sa volonté d’œuvrer au raffermissement des “traditionnelles relations d’amitié et de coopération” entre la République de l’Équateur et le Royaume du Maroc.