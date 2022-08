Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi du président de la République de Lettonie

samedi, 6 août, 2022 à 19:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Lettonie, Egils Levits, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, M. Levits exprime, au nom du peuple letton, ses plus sincères félicitations et ses vœux chaleureux de prospérité et de succès pour le Royaume et le peuple marocain.

Il saisit aussi cette occasion pour faire part de son souhait de voir les relations amicales entre les deux pays et peuples se renforcer davantage dans les années à venir, en englobant tous les domaines d’intérêt commun.