Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du président ukrainien

jeudi, 30 juillet, 2020 à 14:08

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d’Ukraine, M. Volodymyr Zelenskyy, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Zelenskyy exprime, en son nom et au nom du peuple de l’Ukraine, ses félicitations cordiales au Souverain, Lui souhaitant santé, bien-être et nouveaux succès dans Sa Haute mission d’Etat et au peuple marocain ami, paix, concorde et prospérité.

“En Ukraine, on apprécie hautement l’esprit d’amitié et de respect réciproque traditionnellement inhérent aux relations entre nos deux Etats et peuples, on suit avec une grande sympathie les réussites du Royaume du Maroc sur la voie des transformations sociales et économiques profondes et de raffermissement de l’Etat de droit”, écrit M. Zelenskyy.

“L’Ukraine est disposée à développer davantage la coopération mutuellement avantageuse avec le Royaume du Maroc dans tous les domaines d’intérêt commun”, conclut le président ukrainien.