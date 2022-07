Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du Souverain du Bahreïn

vendredi, 29 juillet, 2022 à 19:10

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi du Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

“Il nous est particulièrement agréable d’adresser à Votre Majesté nos sincères félicitations au moment où le Royaume du Maroc frère célèbre la glorieuse Fête du Trône”, indique le Souverain du Bahreïn dans ce message, faisant également part des félicitations du peuple du Royaume de Bahreïn au peuple marocain frère.

SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a salué, à cette occasion, les liens fraternels étroits unissant les Souverains des deux pays, basés sur l’amitié et l’estime mutuelle, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de bonheur et pour le peuple marocain dans le progrès et la prospérité, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.