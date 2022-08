Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi du Vice-Émir de l’État du Qatar

vendredi, 5 août, 2022 à 19:07

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Vice-Émir de l’État du Qatar, SA Cheikh Abdallah Ben Hamad Al-Thani, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, SA Cheikh Abdallah Ben Hamad Al-Thani exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de quiétude à SM le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère, sous la conduite éclairée du Souverain.